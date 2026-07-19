قطر تطالب طهران وواشنطن بضرورة الإلتزام بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم

أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن إدانة قطر بأشد العبارات لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية في بيان للخارجية القطرية - خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي - على ضرورة التزام الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية على دعم قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وفي اتصال هاتفي آخر ؛ ناقش مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث أيضا رئيس الوزراء وزير الخارجية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة