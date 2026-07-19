من وريث النجوم إلى صانع التاريخ.. بيلينجهام يكتب أسطورته الخاصة في كأس العالم

لم يعد جود بيلينجهام مجرد لاعب شاب ينتظر دوره في قيادة الكرة الإنجليزية بل أصبح أحد أبرز الوجوه التي فرضت نفسها على أكبر مسرح كروي في العالم .. ففي كأس العالم 2026 أكد نجم ريال مدريد أنه يملك شخصية اللاعبين الكبار بعدما قاد منتخب إنجلترا إلى إنهاء مشواره في البطولة بالمركز الثالث وترك بصمة تاريخية بأرقام لم يسبق لأي لاعب وسط تحقيقها في تاريخ المونديال.

ورغم أن حلم التتويج باللقب العالمي لم يكتمل بعد خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف النهائي فإن بيلينجهام خرج من البطولة أحد أكبر الرابحين بعدما تحول إلى المحرك الرئيسي لـ"الأسود الثلاثة" وأحد أخطر أسلحة الفريق هجوميًا ودفاعيًا.

رقم تاريخي جديد في كأس العالم

واصل بيلينجهام كتابة التاريخ خلال مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 6-4 في مباراة هجومية استثنائية.

وسجل لاعب الوسط الإنجليزي إنجازًا غير مسبوق بعدما أصبح أول لاعب في مركزه يسجل 7 أهداف خلال نسخة واحدة من كأس العالم ليؤكد قدرته على صناعة الفارق في المناطق الهجومية رغم كونه لاعب وسط وليس مهاجمًا صريحًا.

ولم تتوقف مساهماته عند تسجيل الأهداف إذ صنع هدفًا آخر خلال البطولة ليرفع إجمالي مساهماته التهديفية إلى 8 أهداف في نسخة واحدة وهو رقم يعكس حجم تأثيره داخل تشكيلة منتخب إنجلترا.

تأثير يتجاوز الأرقام

لم تكن قيمة بيلينجهام في مونديال 2026 مرتبطة فقط بعدد الأهداف بل بالدور الذي لعبه في منظومة المنتخب الإنجليزي.

فاللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أصبح حلقة الوصل بين خطي الوسط والهجوم وامتلك القدرة على استعادة الكرة وبناء الهجمات والوصول إلى منطقة الجزاء في التوقيت المناسب.

هذا التنوع جعله يتفوق من حيث التأثير داخل الملعب على العديد من نجوم المنتخب حتى القائد وهداف الفريق هاري كين بعدما أصبح بيلينجهام اللاعب الأكثر حيوية وحسمًا في لحظات كثيرة.

رجل المباريات الكبرى

أثبت بيلينجهام خلال البطولة أنه لاعب لا يخشى الضغوط وخلال مباريات إنجلترا الثماني في كأس العالم حصل نجم ريال مدريد على جائزة رجل المباراة أربع مرات وهو رقم لا يتفوق عليه في البطولة سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصد الجائزة خمس مرات.

ويعكس هذا الرقم قدرة بيلينجهام على الظهور في المواعيد الكبيرة وهي الصفة التي طالما ميزت النجوم الذين يصنعون الفارق في البطولات العالمية.

منافسة شرسة مع ميسي ومبابي وهالاند

دخل بيلينجهام قائمة أبرز نجوم كأس العالم 2026 حيث احتل المركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة بعدما سجل 7 أهداف.

ويتقدم عليه زميله في ريال مدريد كيليان مبابي الذي تصدر قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف بينما جاء ليونيل ميسي في المركز الثاني بـ8 أهداف ثم النرويجي إرلينج هالاند ثالثًا بـ7 أهداف.

ورغم عدم تصدره سباق الهدافين فإن تأثير بيلينجهام تجاوز فكرة تسجيل الأهداف فقط بعدما أصبح أحد أكثر اللاعبين تكاملًا في البطولة.

من ريال مدريد إلى قيادة إنجلترا

لم يكن تألق بيلينجهام مع المنتخب الإنجليزي مفاجئًا بعدما فرض نفسه سريعًا كأحد أهم لاعبي ريال مدريد منذ انتقاله إلى الفريق الإسباني.

وفي العاصمة الإسبانية اكتسب اللاعب خبرة التعامل مع المباريات الكبرى وتعلم كيفية تحمل مسؤولية القمصان الثقيلة وهو ما ظهر بوضوح مع منتخب بلاده خلال المونديال.

فبيلينجهام لم يعد اللاعب الذي يعتمد فقط على موهبته بل أصبح قائدًا داخل الملعب قادرًا على توجيه زملائه وتحمل المسؤولية في أصعب اللحظات.

نهاية البطولة.. وبداية عصر جديد

رغم أن المركز الثالث لم يكن الهدف الذي سافرت من أجله إنجلترا إلى كأس العالم فإن البطولة كشفت عن حقيقة مهمة: المنتخب الإنجليزي يمتلك لاعبًا قادرًا على حمل الراية لسنوات طويلة.

فجود بيلينجهام خرج من مونديال 2026 ليس فقط كأحد أفضل لاعبي إنجلترا بل كأحد الأسماء التي ستنافس على عرش كرة القدم العالمية في السنوات المقبلة.