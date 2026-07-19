مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: أونروا تضطلع بدور محوري في دعم شعبنا

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إن الأونروا تضطلع بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على الصمود والبقاء على أرضه.

وأضاف رياض منصور خلال نبأ عاجل عبر القاهرة الإخبارية: إننا نواصل الدفاع عن أونروا في الأمم المتحدة وتأكيد أهمية دورها في دعم الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن حرب إيران أدت إلى تعقيد مسار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب الخاصة بقطاع غزة.

ونوه أن إسرائيل وسعت نطاق احتلالها في غزة من 53% إلى 70% وقلصت مساحة وجود الفلسطينيين.

ونوه ان إسرائيل لا تريد تنفيذ خطة ترامب الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة.