العثور على جثة خياطة مصابة بعدة طعنات داخل منزلها بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة "خياطة "، بها طعنات داخل مسكنها في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا .

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة سيدة بها طعنات داخل مسكنها في مدينة نجع حمادي.

وتبين مصرع أمل.ع.ا، 46 عاما، بها عدة طعنات، داخل مسكنها بالقرب من مسجد اللواء بنطاق مدينة نجع حمادي.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



