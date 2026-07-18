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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يزور الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص للاطمئنان على صحته

زيارة محافظ قنا
زيارة محافظ قنا
يوسف رجب

اطمأن اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، على الحالة الصحية للأنبا بيمن مطران إيبارشية نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، فضلاً عن مناقشة القضايا التنموية.
 

جاء ذلك خلال زيارة بحضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من الآباء والكهنة والمسؤولين التنفيذيين، في لفتة إنسانية تعكس روح المحبة والترابط التي تجمع بين القيادة التنفيذية والرموز الدينية بالمحافظة.

وتطرق الحديث حول جهود التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة قنا فى مختلف القطاعات، مع التركيز على خطط المحافظة للنهوض بالمجتمع المحلي بصفة عامة، مع الاهتمام بملف تطوير الأماكن الدينية والأثرية، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للحفاظ على الهوية التراثية والحضارية للمنطقة.

واستعرض الببلاوي، القيمة التاريخية لإيبارشية نقادة وقوص، والتي تضم 8 أديرة تاريخية فريدة، حيث تسجل الدولة بعضها كآثار رسمية بينما يمتلك البعض الآخر إرثًا حضاريًا وثقافيًا قديمًا ضاربًا في عمق التاريخ، وتطرق الجانبان إلى بحث أوضاع الكنائس في المدينة وسبل ترميمها وإعادة بنائها وفق أطر قانونية صحيحة وإجراءات تقنينية ميسرة وقصيرة الزمن.

وأعرب محافظ قنا، في ختام اللقاء عن استعداده التام لتسهيل وتذليل كافة العقبات والتحديات في هذا الشأن، انطلاقًا من إدراكه الكامل لأهمية هذه المنشآت الدينية والتاريخية، ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم قطاع السياحة الثقافية والدينية بالمحافظة.

الهوية التراثية الأماكن الدينية قطاع السياحة قنا إيبارشية نقادة التنمية الشاملة أخبار قنا

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