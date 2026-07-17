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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن الموجة29.. إزالة38 تعديا ومخالفة بناء في مركز قنا

حملة إزالة التعديات بقنا
حملة إزالة التعديات بقنا
يوسف رجب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، حملة مكبرة، أسفرت عن تنفيذ وإزالة 38 حالة تعدٍ ومخالفة بناء بنطاق المركز والمدينة، وذلك تحت إشراف طلعت عبد الشافي، وفراج الوحش نائبي رئيس المدينة.

وتضمنت جهود الحملة إزالة 24 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقرية دندرة على مساحة إجمالية بلغت 6280 متراً مربعاً، عبارة عن أسوار ومبانٍ بالطوب الأبيض والأسمنت، وذلك بحضور حشمت بركات رئيس القرية.

كما نجحت الحملة في تنفيذ إزالة 15 حالة تعدٍ وبناء بدون ترخيص على مساحة إجمالية بلغت 3000 متر مربع بنطاق حي المصالح، بحضور نصاري قاسم، رئيس الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالتعامل مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، وتكثيف حملات الإزالة الفورية ضمن أعمال الموجة 29 لاسترداد أراضي الدولة وفرض هيبة القانون، مؤكداً على تنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ الإزالة للمخالفات في المهد.

وأضاف محافظ قنا، بأن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة والمحافظة المستمرة للقضاء على البناء المخالف، والتأكيد على مواصلة الرصد الميداني اليومي عبر فرق المتابعة وقسم الإشغالات لمنع أى محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
 

قنا حملة مكبرة أراضي أملاك الدولة قرية دندرة البناء المخالف أخبار قنا

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