الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة تطبيق إطار العمل الثلاثي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة تطبيق إطار العمل الثلاثي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى.



وأكد جوزيف عون ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، وفقا لنبأ عاجل عبر إكسترل نيوز.

كما أكد على ضرورة تكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على المستويات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: ندعم مواقف الرئيس عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر.

ونوه ماركو روبيو ان السيادة اللبنانية لا يمكن ان تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية