برلماني: المحليات حجر الأساس.. ولا تنمية حقيقية بدونها

أكد النائب أحمد علاء فائد، عضو مجلس النواب، أن قانون المحليات يعد من القوانين المهمة التي سيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع، موضحًا أنه وفقًا للتجارب العالمية، فإن استقامة منظومة المحليات تؤدي إلى استقامة العملية السياسية والتنموية في الدولة بالكامل، مشيرًا إلى أن الدول لا تصل إلى معدلات النمو الكبيرة إلا بعد الاهتمام بالمحليات.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التعليم لن يستقيم دون الاهتمام بالمحليات، وكذلك القطاع الصحي، مؤكدًا أن المحليات تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن المحليات تُعد الركيزة الأساسية وحجر الأساس الذي تبنى عليه الإدارة المحلية والخدمات المختلفة، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، موضحًا أنه في حال غياب المحليات لن يتم الوصول إلى الأهداف المطلوبة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء انتخابات المحليات، مؤكدًا أن ذلك يعكس أهمية هذا الملف، وأن الانتخابات ستسهم في سد الفراغ الموجود وتعزيز دور الإدارة المحلية.