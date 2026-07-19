برلماني: سأطالب الحكومة بتوضيح موقف استبعاد مصابي فيروس بي من التدريس

رد الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، على سؤال: "لماذا يتم استبعاد المتسابقين المصابين بفيروس بي من مسابقات التعليم، رغم أنهم يعملون بنظام الحصة؟ وهل فيروس بي ينتقل بالتلامس أو التنفس؟".

وقال عضو مجلس النواب، إن الإصابة بفيروس بي لا تمثل سببًا لانتقال العدوى من المدرس إلى الطلاب داخل الفصل، موضحًا أن انتقال الفيروس يكون عن طريق الدم، وليس من خلال المصافحة أو التنفس.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا توجد أي توصيات طبية تؤكد انتقال فيروس بي عن طريق التنفس، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة من قيام المدرس المصاب بفيروس بي بتدريس الطلاب.

ولفت إلى أن الإرشادات الطبية العالمية لا تمنع الأطباء الجراحين من إجراء العمليات في حال الإصابة بفيروس بي، موضحًا أنه إذا كان الفيروس نشطًا، فقد توجد توصيات بعدم إجراء بعض العمليات الجراحية التي يكون فيها تعرض مباشر للدم.

وأشار إلى ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتوضيح الأمر، خاصة أن بعض المتقدمين للمسابقة كانوا يعملون بالفعل بنظام الحصة رغم إصابتهم بفيروس بي، مؤكدًا أنه لا يوجد مانع طبي من عمل المعلمين المصابين بالفيروس وتدريسهم للطلاب.

وأوضح أنه من الناحية الطبية لا توجد مشكلة، أما من الجانب التشريعي، فإن المادة 14 من الدستور تؤكد أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، كما تحظر المادة 53 التمييز لأي سبب، مؤكدًا أن قانون التعليم يضمن تكافؤ الفرص، ولا توجد مادة تمنع المدرس من العمل بسبب الإصابة بمرض، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة للرد على هذا الأمر.