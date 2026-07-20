محافظ الوادي الجديد تعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2027/2026

اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الخطة السكانية للمحافظة للعام 2027/2026، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ورؤية مصر 2030، بما يعزز التخطيط القائم على البيانات ويرتقي بالخصائص السكانية وجودة حياة المواطنين.

وأكدت المحافظ أن الخطة أُعدت بالتنسيق بين فرع المجلس القومي للسكان والمديريات التنفيذية، وفق نهج تشاركي يستهدف توجيه التدخلات للمناطق والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج توعوية وتنموية تشمل تطوير خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وخفض الأمية والتسرب من التعليم، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبها، أوضحت عبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، أن الخطة تستند إلى تحليل دقيق للمؤشرات السكانية واحتياجات كل مركز، مع وضع آليات للمتابعة وقياس الأداء، لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشددت المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والشركاء، بما يسهم في تحسين المؤشرات السكانية والتنموية، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.