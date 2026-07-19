تحديد موعد فتح الموقع الإلكتروني للتقديم للثانوي العام ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف عن موعد فتح باب التقدم الإلكتروني لطلاب مراحل التعليم الثانوي (للطلاب النظاميين) للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور في إنهاء إجراءات التنسيق والقبول بسلاسة.

أوضح سيد الجبالي، مدير التعليم الثانوي، أنه بناءً على إعلان تنسيق قبول الطلاب، تقرر فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتقدم الطلاب لمدارس التعليم الثانوي العام، ليبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026م، على أن يستمر الموقع في تلقي طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026م.

وأشار "الجبالي" إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الرابط المخصص للتقديم، وتسجيل البيانات ومتابعة خطوات التنسيق إلكترونياً عبر الرابط التالي:

https://tansik-adtik.emis.gov.eg/#/auth/login

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص المحافظة ومديرية التربية والتعليم على تنظيم وميكنة عملية القبول، وتسهيل الإجراءات الإدارية وفق الضوابط المحددة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين.