الوادي الجديد.. متابعة المشروعات التنموية بالخارجة

وجهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة في جولة ميدانية عدد من المشروعات التابعة للمحافظة؛ للوقوف على معدلات الأداء، ورصد أية معوقات و التأكد من انتظام سير العمل.



وشملت الجولة تفقد مصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة، حيث تم التأكيد على سرعة عرض متطلبات المصنع؛ لتعظيم الاستفادة من طاقته الإنتاجية في توفير الزي المدرسي للطلاب واحتياجات المواطنين، إلى جانب دعم برامج تدريب فتيات (التعليم المزدوج)، بالإضافة إلى تفقد محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز، حيث وُجِّه بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة سقف المحطة وضاغط الهواء وخط ناقل الأسطوانات، مع الإسراع في فحص صهاريج البوتاجاز بالتنسيق مع شركة الغازات البترولية؛ لضمان مطابقتها لاشتراطات السلامة، وحماية الأرواح والممتلكات.

واختُتمت الجولة بالمرور على الوحدة المركزية للمعدات الثقيلة، حيث أكد أبو عقيل على سرعة الاستفادة من الأرصدة المتاحة لكميات الأسمنت المستخدم في تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله؛ حفاظًا عليها من التلف، إلى جانب متابعة المعدات وخطوط التعبئة والتغليف؛ بما يدعم كفاءة التشغيل ويحقق الاستغلال الأمثل لأصول المحافظة.