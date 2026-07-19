الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية وتبلغه احتجاجا شديدة اللهجة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

في غضون ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي، إن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، معلنا أن طهران بدورها أوقفت جميع التزاماتها بها.

انتهكت الولايات المتحدة جميع التزاماتها

وقال أبادي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "انتهكت الولايات المتحدة جميع التزاماتها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد وأوقفتها جميعا، ونحن أيضاً أوقفنا التزاماتنا ولا نقوم بتنفيذها، ونحن منشغلون بالدفاع عن الوطن".