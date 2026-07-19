روبيو يشيد بجهود عون لنزع سلاح حزب الله واستعادة سيادة لبنان

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم /الأحد/، أن وزير الخارجية ماركو روبيو اجتمع بالرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن؛ لبحث الإطار الثلاثي في وقت يشهد فيه وقف إطلاق النار مع إيران حالة من عدم الاستقرار.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت- في بيان- "أشاد الوزير (روبيو) بشجاعة الحكومة اللبنانية، تحت قيادة الرئيس عون، لجهودها الحثيثة لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، والمضي قدمًا نحو تحقيق السلام. وجدد وزير الخارجية تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي".

من جانبه.. قال الرئيس عون، إنه سيتم عقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض