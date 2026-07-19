مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، طائرة مساعدات إماراتية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قادمة من مطار رأس الخيمة.

وصرح مصدر مسؤول في مطار العريش الدولي، بأن الطائرة تحمل على متنها 100 طن من الأدوية والملابس وحليب الأطفال، لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.. مشيرا إلى أن القافلة ضمن عملية « الفارس الشهم 3»، وذلك في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

يذكر أن عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ أكثر من 1100 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 30 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 60 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.



