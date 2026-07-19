نهائي كأس العالم..لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا لمواجهة الأرجنتين

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أعلن الإسباني لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل لاروخا لمواجهة منتخب الأرجنتين مساء اليوم الأحد على ملعب ميتلايف في نهائي كأس العالم لكرة القدم.

ويخوض منتخب إسبانيا المباراة النهائية بنفس تشكيل مباراة نصف النهائي امام فرنسا دون تغييرات ،ويقود النجم لامين يامال تشكيل منتخب إسبانيا .

وجاء تشكيل المنتخب الاسباني كالتالي ..حراسة المرمى:أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس بايينا.

وكان منتخب إسبانيا تأهل للنهائي بفوزه على منتخب فرنسا بهدفين نظيفين،بينما جاء تأهل الأرجنتين بالفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وحقق منتخب إنجلترا المركز الثالث بالمونديال بفوزه المثير امس على منتخب فرنسا بنتيجة ٦-٤.