رئيس الشيوخ: ثورة 23 يوليو سطرت صفحة خالدة في تاريخ مصرنا الحبيبة

بعث المستشار عصام فريد ، رئيس مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة جاء نصها ؛

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

تحية إجلال وتقدير لشخصكم الكريم ، وبعد ،،

فيطيب لي بداية، أن أتقدم إلي فخامتكم - بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ - بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات؛ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة ، هذه الملحمة الوطنية التي سطرت صفحة خالدة في تاريخ مصرنا الحبيبة ؛ فلقد غيرت وجه الحياة على أرض الوطن ، ومهدت الطريق أمام مرحلة جديدة نحو مسار البناء والتقدم.

ونحن إذ نحتفي بهذه الذكرى الوطنية الغالية ؛ فإننا نستلهم منها قيم التضحية والانتماء والولاء للوطن ، كما نستحضر معها بكل الفخر بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل ، الذين- ما زالوا حتى يومنا هذا- يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.

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وفي هذا المقام الوطني الجليل وبمزيد من الاعتزاز ؛ فإننا في مجلس الشيوخ نؤكد لفخامتكم دعمنا الكامل لمسيرة التنمية الشاملة التي تقودونها بحكمة واقتدار؛ من أجل بناء "الجمهورية الجديدة"؛ سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم سندا لمصر وشعبها ، ويسدد على طريق الخير والحق خطاكم، ويديم على وطننا العزيز الأمن و الاستقرار ؛وينعم عليه بمزيد من التقدم والرخاء، وكل عام وفخامتكم بخير.