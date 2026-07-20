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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الشيوخ: ثورة 23 يوليو سطرت صفحة خالدة في تاريخ مصرنا الحبيبة

المستشار عصام فريد ، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد ، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بعث المستشار عصام فريد ، رئيس مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة جاء نصها ؛

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

تحية إجلال وتقدير لشخصكم الكريم ، وبعد ،،

  فيطيب لي بداية، أن أتقدم إلي فخامتكم - بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ - بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات؛ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة  ، هذه الملحمة الوطنية  التي سطرت صفحة خالدة  في تاريخ مصرنا الحبيبة ؛ فلقد غيرت وجه الحياة على أرض الوطن ، ومهدت الطريق أمام مرحلة جديدة نحو مسار البناء والتقدم.

ونحن  إذ نحتفي بهذه الذكرى الوطنية الغالية ؛ فإننا نستلهم منها قيم التضحية والانتماء والولاء للوطن ، كما نستحضر معها بكل الفخر بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل ، الذين- ما زالوا حتى يومنا هذا-  يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.

وفي هذا المقام الوطني الجليل وبمزيد من الاعتزاز ؛  فإننا في مجلس الشيوخ  نؤكد لفخامتكم دعمنا الكامل لمسيرة التنمية الشاملة  التي تقودونها بحكمة واقتدار؛  من أجل بناء "الجمهورية الجديدة"؛  سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم سندا  لمصر وشعبها ،  ويسدد على طريق الخير والحق خطاكم، ويديم على وطننا العزيز الأمن و الاستقرار ؛وينعم عليه بمزيد من التقدم والرخاء، وكل عام وفخامتكم بخير.

المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة

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