رئيس الشيوخ: ثورة 30 يونيو شكلت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تأسيس الجمهورية الجديدة

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، معبرًا عن أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

و جاء نصها :"فخامة السيد الرئيس/ عبــد الفتــاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

تحية إجلال وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد،،".

وأضاف: يطيب لي بداية، أن أتقدم إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة؛ ذلك اليوم الوطني الخالد الذي جسدت فيه إرادة الشعب المصري الأبيّ أعظم صور التلاحم وأسمى معاني العزيمة والإصرار؛ لتقرير مصير الوطن واسترداد هويته.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: وإننا إذ نحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ فإننا نتذكر -بكل فخر واعتزاز- تلك الملحمة الوطنية، حين انحاز الجيش المصري العظيم لنداء الواجب، تحت قيادتكم الحكيمة، فكان حامياً لإرادة الشعب، ومدافعاً عن مؤسسات الدولة، وحارسًا للوطن ومقدراته؛ وإلى جواره رجال الشرطة المصرية البواسل.

واستطرد: وفي هذا المقام الجليل؛ فإن التاريخ الوطني يشهد أن ثورة الثلاثين من يونيو سنة ٢٠١٣ قد شكلت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تأسيس "الجمهورية الجديدة"، وأنه بفضل رؤيتكم الثاقبة، فخامة الرئيس، وإرادتكم الصلبة، تحولت التطلعات إلى واقع ملموس، لتنطلق مصر بخطى ثابتة نحو مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وإننا في مجلس الشيوخ إذ نثمن غاليا جهود فخامتكم المخلصة لإعلاء شأن الوطن؛ فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل -بكل إخلاص وتفانٍ- لدعم مسيرة النهضة الوطنية.

واختتم: إذ أجدد لفخامتكم التهنئة؛ فإنني أسأل المولى -عز وجل- أن يحفظكم ويرعاكم سنداً وذخراً لمصر، وأن يسدد على طريق الخير والحق خطاكم، وأن يديم على وطننا الغالي نعم الأمن والأمان والاستقرار؛ وأن ينعم عليه بمزيد من التقدم والرخاء، وكل عام وفخامتكم بخير.