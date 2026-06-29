محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

فى ضوء الاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة ، بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، باسم مواطنى المحافظة ، معرباً عن خالص التهانى وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة .

تجسيد لإرادة الشعب المصرى وتلاحمه مع مؤسسات الدولة :

أكد محافظ أسوان أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن ، وتجسيداً حياً لتكاتف الشعب المصرى وإلتفافه حول قواته المسلحة والشرطة المدنية ، من أجل الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية ، وإعادة مسار الدولة نحو الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

رسالة فخر واعتزاز بإنجازات الجمهورية الجديدة :

وأشار المهندس عمرو لاشين فى برقيته إلى أن هذه الذكرى تمثل مصدر إعتزاز وفخر للمصريين ، لما جسدته من ملحمة وطنية خالدة ، ساهمت فى إنطلاق مرحلة جديدة من العمل والبناء وتحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات .

الدعاء بمزيد من التقدم والإزدهار لمصر :

وأضاف محافظ أسوان قائلاً : "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية ، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ، ويديم عليها نعمة الأمن والإستقرار ، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والرخاء فى ظل قيادتكم الحكيمة".

تهنئة لقيادات الدولة :

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وقيادات القوات المسلحة والوزراء وكبار المسئولين ، بمناسبة الذكرى الغالية لثورة 30 يونيو المجيدة .

تأتى هذه التهنئة تأكيداً على إعتزاز محافظة أسوان بهذه المناسبة الوطنية التى جسدت وحدة الشعب المصرى ، ودور مؤسسات الدولة فى حماية الوطن ودفع مسيرة التنمية والبناء نحو مستقبل أفضل .