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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

تهنئة
تهنئة
محمد عبد الفتاح

فى ضوء الاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة ، بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، باسم مواطنى المحافظة ، معرباً عن خالص التهانى وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة .

تجسيد لإرادة الشعب المصرى وتلاحمه مع مؤسسات الدولة :

أكد محافظ أسوان أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن ، وتجسيداً حياً لتكاتف الشعب المصرى وإلتفافه حول قواته المسلحة والشرطة المدنية ، من أجل الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية ، وإعادة مسار الدولة نحو الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

رسالة فخر واعتزاز بإنجازات الجمهورية الجديدة :

وأشار المهندس عمرو لاشين فى برقيته إلى أن هذه الذكرى تمثل مصدر إعتزاز وفخر للمصريين ، لما جسدته من ملحمة وطنية خالدة ، ساهمت فى إنطلاق مرحلة جديدة من العمل والبناء وتحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات .

الدعاء بمزيد من التقدم والإزدهار لمصر :

وأضاف محافظ أسوان قائلاً : "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية ، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ، ويديم عليها نعمة الأمن والإستقرار ، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والرخاء فى ظل قيادتكم الحكيمة".

تهنئة لقيادات الدولة :

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وقيادات القوات المسلحة والوزراء وكبار المسئولين ، بمناسبة الذكرى الغالية لثورة 30 يونيو المجيدة .

تأتى هذه التهنئة تأكيداً على إعتزاز محافظة أسوان بهذه المناسبة الوطنية التى جسدت وحدة الشعب المصرى ، ودور مؤسسات الدولة فى حماية الوطن ودفع مسيرة التنمية والبناء نحو مستقبل أفضل .

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