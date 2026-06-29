أعظم صور التلاحم.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو المجيدة، معبرًا عن أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وقال رئيس مجلس الشيوخ - في نص البرقية - "يطيب لي بداية، أن أتقدم إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ13 لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة؛ ذلك اليوم الوطني الخالد الذي جسدت فيه إرادة الشعب المصري الأبيّ أعظم صور التلاحم وأسمى معاني العزيمة والإصرار؛ لتقرير مصير الوطن واسترداد هويته".

وأضاف: "أننا إذ نحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ فإننا نتذكر - بكل فخر واعتزاز - تلك الملحمة الوطنية، حين انحاز الجيش المصري العظيم لنداء الواجب، تحت قيادتكم الحكيمة، فكان حامياً لإرادة الشعب، ومدافعاً عن مؤسسات الدولة، وحارسًا للوطن ومقدراته؛ وإلى جواره رجال الشرطة المصرية البواسل".

وتابع: "في هذا المقام الجليل؛ فإن التاريخ الوطني يشهد أن ثورة الثلاثين من يونيو سنة 2013 قد شكلت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تأسيس "الجمهورية الجديدة"، وأنه بفضل رؤيتكم الثاقبة، فخامة الرئيس، وإرادتكم الصلبة، تحولت التطلعات إلى واقع ملموس، لتنطلق مصر بخطى ثابتة نحو مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وإننا في مجلس الشيوخ إذ نثمن غاليا جهود فخامتكم المخلصة لإعلاء شأن الوطن؛ فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل -بكل إخلاص وتفانٍ- لدعم مسيرة النهضة الوطنية".

وقال رئيس مجلس الشيوخ: "ختاماً، إذ أجدد لفخامتكم التهنئة؛ فإنني أسأل المولى -عز وجل- أن يحفظكم ويرعاكم سنداً وذخراً لمصر، وأن يسدد على طريق الخير والحق خطاكم، وأن يديم على وطننا الغالي نعم الأمن والأمان والاستقرار؛ وأن ينعم عليه بمزيد من التقدم والرخاء، وكل عام وفخامتكم بخير".