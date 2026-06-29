قيادي بمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو أسقطت مشروع الجماعة وأعادت للدولة المصرية هويتها الوطنية

أكد محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو، كانت لحظة فاصلة أنقذت الدولة المصرية من مخطط استهدف تفكيك مؤسساتها وطمس هويتها، بعدما قرر الشعب استعادة وطنه بإرادة حاسمة لا تقبل المساومة.

وقال أبوطالب، في تصريحات صحفية له اليوم، ، إن الملايين الذين احتشدوا في الميادين أثبتوا أن المصريين لا يسمحون لأي جماعة باختطاف قرار الدولة أو استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان سعت إلى فرض مشروع لا يتسق مع طبيعة المجتمع المصري ولا مع تاريخه الممتد عبر آلاف السنين.

وأضاف الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن المصريين اختاروا الانحياز للدولة الوطنية، وتمسكوا بقيم الاعتدال والوسطية، رافضين محاولات نشر الانقسام وإضعاف مؤسسات الدولة، وهو ما جعل ثورة 30 يونيو علامة فارقة في مسيرة الوطن، بعدما أعادت تصحيح المسار ورسخت مبدأ أن الشعب هو مصدر الشرعية وحامي الدولة.

وأشار محمد رمضان أبوطالب، إلى أن السنوات التي أعقبت الثورة شهدت استعادة الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتحديث البنية الأساسية، وتعزيز قدرات الدولة في مختلف القطاعات، بما انعكس على قوة مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.

ولفت محمد رمضان أبوطالب إلى أن ذكرى 30 يونيو ستظل شاهدًا على قدرة الشعب المصري على حماية وطنه كلما تعرض للخطر، وأن وحدة المصريين واصطفافهم خلف دولتهم وقيادتهم كانت العامل الحاسم في إفشال مخططات الفوضى، ووضع مصر على طريق البناء والتنمية والاستقرار.