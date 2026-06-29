برلماني: ثورة 30 يونيو استعادت قوة الدولة وأرست دعائم الجمهورية الجديدة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجح الشعب المصري في حماية وطنه واستعادة مؤسسات الدولة، لترسم ملامح مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي اليوم، إن الثورة مثلت انتصارًا للإرادة الشعبية، وأعادت للدولة المصرية قوتها وقدرتها على مواجهة التحديات، لتبدأ بعدها مرحلة غير مسبوقة من تنفيذ المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي انعكست على مختلف القطاعات.

وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الدولة، منذ ثورة 30 يونيو، أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، وإنشاء شبكة قومية من الطرق، والتوسع في مشروعات الإسكان والطاقة، إلى جانب دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الثورة لم تستهدف فقط استعادة الأمن والاستقرار، بل أسست لرؤية تنموية متكاملة تقوم على بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الخدمات في قطاعات التعليم والصحة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح نشأت العمدة أن من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو استعادة الدولة لدورها الإقليمي والدولي، وتعزيز قدرتها على حماية الأمن القومي ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وهو ما عزز مكانة مصر باعتبارها دولة محورية في محيطها العربي والأفريقي.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحاته بالتأكيد أن ذكرى 30 يونيو تجسد وحدة الشعب المصري وإرادته في حماية دولته، مشددًا على أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب استمرار العمل والإنتاج، ودعم جهود التنمية لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.