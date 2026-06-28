برلماني: 30 يونيو جسدت ثقة الشعب في قواته المسلحة وأنقذت الدولة من الفوضى

أكد النائب محمد كليب، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسدت ثقة الشعب المصري في قواته المسلحة، التي استجابت لنداء الوطن في لحظة دقيقة، وحمت الدولة من مخاطر الفوضى والانقسام، وأعادت لها الأمن والاستقرار.

العلاقة الراسخة بين الشعب المصري وجيشه الوطني

وقال كليب، في بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن هذه الثورة كانت "ثورة الأمل"، وعكست العلاقة الراسخة بين الشعب المصري وجيشه الوطني، الذي أثبت على مدار تاريخه أنه الدرع الحامي للدولة، والمؤسسة التي تنحاز دائمًا لإرادة الشعب وتحافظ على مقدرات الوطن.

وأضاف أن الشعب المصري عندما خرج في 30 يونيو كان على يقين بأن القوات المسلحة ستتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، وهو ما تحقق بالفعل، بعدما لبت نداء الملايين وتحركت بكل شجاعة ومسؤولية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والبناء.

وأشار النائب محمد كليب إلى أن السنوات التي أعقبت الثورة أثبتت صحة هذا الرهان، حيث استعادت الدولة المصرية قوتها، ونجحت في مواجهة التحديات، وفرضت هيبتها إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عززت مسيرة الجمهورية الجديدة.

بطولات رجال الجيش ستظل محل فخر واعتزاز

ووجه كليب التحية إلى القوات المسلحة لما قدمته من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكدًا أن بطولات رجال الجيش ستظل محل فخر واعتزاز لكل المصريين، كما وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما وصفه بتحمله مسؤولية الحفاظ على الدولة وقيادة مسيرة البناء والتنمية خلال السنوات الماضية.

واختتم النائب محمد كليب بيانه بالدعوة إلى مواصلة الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة الصف، ودعم جهود التنمية، مؤكدًا أن تماسك الشعب، وقوة القوات المسلحة، والوعي الوطني، هي الركائز الأساسية لاستمرار مصر قوية وآمنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات.