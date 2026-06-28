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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خارجية النواب: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها ورسخت مفهوم الدولة الوطنية

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

هنأت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أن هذه الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجحت في استعادة الهوية الوطنية وترسيخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات وسيادة القانون.

30 يونيو.. نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية

وقالت هناء أنيس إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي غيّر مسار الحكم، وإنما مثلت نقطة تحول استراتيجية أعادت للدولة توازنها الداخلي، ورسخت مفهوم الدولة الوطنية القادرة على حماية مقدراتها وصون قرارها المستقل، في مواجهة التحديات التي كانت تهدد استقرارها ووحدتها.

وأكدت أن وعي الشعب المصري والتفافه حول مؤسسات الدولة الوطنية كان العامل الحاسم في إنجاح الثورة، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البناء والإصلاح والتنمية.

استعادة المكانة الإقليمية والدولية لمصر

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الاستقرار الذي تحقق عقب ثورة 30 يونيو انعكس بصورة مباشرة على السياسة الخارجية المصرية، حيث استعادت القاهرة دورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت شريكًا رئيسيًا في معالجة القضايا والأزمات الإقليمية والدفاع عن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن السياسة الخارجية باتت أكثر قدرة على التحرك بثقة واتزان، مستندة إلى دولة قوية ومؤسسات مستقرة ورؤية واضحة تحظى باحترام المجتمع الدولي.

الدبلوماسية المصرية تدعم التنمية والاستثمار

وأشارت هناء أنيس رزق الله إلى أن نجاح الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار وفر بيئة مناسبة لتعزيز العلاقات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب توسيع الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

وأكدت أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس نجاح الدولة في توظيف السياسة الخارجية لخدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، وهو ما أسهم في رفع مكانة مصر على الساحة الدولية.

دور البرلمان في دعم السياسة الخارجية

وأكدت أن مجلس النواب، من خلال لجنة العلاقات الخارجية، يواصل القيام بدوره في دعم توجهات الدولة المصرية، عبر تطوير الأطر التشريعية اللازمة لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، بما يتماشى مع المصالح الوطنية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت إحدى الأدوات المهمة في دعم السياسة الخارجية المصرية، وتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الدولة المصرية.

دعوة لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة

وشدد على أن الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو يتطلب استمرار التكاتف الوطني والاصطفاف خلف القيادة السياسية، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وتعزيز قوة الدولة المصرية.

واوضحت أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، بفضل الإرادة السياسية ووعي الشعب المصري، مؤكدة أن ذكرى 30 يونيو ستبقى رمزًا لانتصار إرادة المصريين وقدرتهم على حماية وطنهم وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخ الدولة المصرية النائبة هناء أنيس رزق الله العلاقات الخارجية

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