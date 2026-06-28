نائب رئيس حزب الاتحاد: ذكرى 30 يونيو تحل في توقيت إقليمي دقيق وتتطلب اصطفافًا وطنيًا لمواجهة التحديات

تقدم محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما عبر المصريون خلالها عن إرادتهم الحرة في حماية الوطن والحفاظ على هويته الوطنية ومؤسساته، واستعادة مسار الدولة من محاولات الاختطاف والفوضى.

وقال سيف إن ثورة 30 يونيو مثلت لحظة وعي وطني استثنائية، نجحت فيها الدولة المصرية والشعب في مواجهة مخططات جماعة الإخوان والتنظيمات والجماعات التي سعت إلى تقويض مؤسسات الدولة وإضعافها، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من البناء والتنمية واستعادة الاستقرار وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

ذكرى 30 يونيو

وأضاف أن ذكرى 30 يونيو تحل هذا العام في توقيت إقليمي بالغ الدقة، تشهد فيه المنطقة أزمات وصراعات متلاحقة وتحديات أمنية واقتصادية متزايدة، وهو ما يجعل استلهام روح الثورة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويستدعي التكاتف والاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها.

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن مصر تواصل أداء دورها المحوري في محيطها الإقليمي والدولي، وتواجه التحديات على مختلف الجبهات، في وقت تشهد فيه الدولة حراكًا سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا واسعًا، فضلًا عن استمرار تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية التي تعزز من قدرات الدولة وترفع من جودة حياة المواطنين.

واختتم سيف بيانه بالتأكيد على أن الرسالة الأهم لذكرى 30 يونيو تتمثل في الحفاظ على وحدة الصف الوطني، ومواصلة العمل والإنتاج ودعم مؤسسات الدولة، باعتبار أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي الشعب المصري كانا وسيظلان الركيزة الأساسية لعبور التحديات وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.