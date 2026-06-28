برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر لتنطلق نحو بناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أهم المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، بعدما خرج ملايين المصريين دفاعًا عن هويتهم الوطنية وحفاظًا على مؤسسات الدولة من مخاطر الانقسام والفوضى.

وقال الجمل، في بيان له اليوم، إن مرور 13 عامًا على هذه الثورة المجيدة يؤكد أنها لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل كانت نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة، واستعادة الاستقرار والأمن، وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة الوطنية، مضيفا أن ثورة 30 يونيو جسدت الإرادة الشعبية الحرة، حيث اصطف الشعب المصري بمختلف فئاته خلف هدف واحد يتمثل في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته ومستقبله، لتبدأ بعدها مرحلة شاملة من البناء والتنمية في مختلف القطاعات.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن السنوات التي أعقبت الثورة شهدت تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطويرًا غير مسبوق للبنية التحتية، وتوسيعًا لشبكات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا، مؤكدا أن ذكرى 30 يونيو ستبقى رمزًا لوحدة الشعب المصري وقدرته على تجاوز التحديات، وتجديد العهد بمواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

مكتسبات ثورة 30 يونيو



وأوضح النائب ميشيل الجمل، أن من أبرز مكتسبات ثورة 30 يونيو نجاح الدولة المصرية في استعادة دورها الإقليمي والدولي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الوعي الوطني الذي أظهره الشعب المصري خلال أحداث 30 يونيو يمثل نموذجًا فريدًا في التمسك بالدولة الوطنية ومؤسساتها، مشددًا على أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب استمرار العمل والإنتاج ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.