تحرك برلماني لضمان نجاح منصة تصدير العقار المصري وتحويلها لبوابة عالمية لجذب الاستثمارات

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقدته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة إطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة.



وقال " وهدان " فى تصريحات له : إن مصر أصبحت نموذجًا عربيًا وأفريقيًا ودوليًا في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وفي مقدمتها المدن الجديدة والمشروعات العقارية العملاقة، بما تمتلكه من بنية تحتية حديثة ومدن ذكية ومجتمعات عمرانية متكاملة، الأمر الذي يؤهلها بقوة لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للاستثمار العقاري، شريطة استكمال المنظومة الرقمية والتشريعية التي تضمن سهولة الإجراءات وثقة المستثمرين.

إجراءات عاجلة لضمان نجاح المنصة



وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بسرعة اتخاذ 6 إجراءات عاجلة لضمان نجاح المنصة وهى :

1- توفير قاعدة بيانات رقمية موحدة ومحدثة تضم جميع المشروعات العقارية المعتمدة على مستوى الجمهورية.

2- ربط المنصة بكافة الجهات الحكومية المختصة لتسهيل إجراءات التعاقد والتسجيل والتحقق إلكترونيًا.

3- إطلاق المنصة بعدة لغات مع حملات ترويج دولية تستهدف الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

4- تقديم حوافز وتيسيرات استثمارية وضريبية وتسهيل إجراءات الإقامة للمستثمرين الأجانب المرتبطين بشراء العقارات.

5- إنشاء منظومة إلكترونية آمنة للمدفوعات والتوثيق وحماية حقوق جميع الأطراف وفق أعلى المعايير العالمية.

6- تشكيل لجنة وطنية دائمة تضم الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص لمتابعة تطوير المنصة وقياس أدائها بصورة دورية.

وأكد النائب سليمان وهدان دعمه بكل قوة لأي تشريعات أو إجراءات تنفيذية تسهم في نجاح منصة تصدير العقار المصري، باعتبارها أحد المشروعات الوطنية الواعدة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية، موضحاً أن نجاح المنصة يجب أن يتحول إلى قصة نجاح جديدة تضاف إلى إنجازات الجمهورية الجديدة