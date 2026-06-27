قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية بـ رواتب تصل إلى 20 ألف جنيه شهريا
إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر
ارتفاع عدد ضحايا زلازل فنزويلا إلى 1430 قتيلاً
إنهاء أزمة المحذوفين من التموين على طاولة البرلمان غدا
مايكروسوفت ترفع أسعار منصات واشتراكات Xbox للمرة الثالثة خلال عام واحد
منتخب مصر يهزم المغرب في افتتاح مشواره بالبطولة العربية لكرة السلة للناشئين بتونس
رسالة مؤثرة من والدة رونالدو بشأن إنجازاته التاريخية في كأس العالم
زلزال جديد يضرب فنزويلا بقوة 5.4 ريختر
خلال 5 أشهر فقط.. ارتفاع عدد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر بنسبة 15%
وزير السياحة والآثار: 18.5 مليون زائر للمتاحف والمواقع الأثرية في مصر خلال 2025
سيناتور جمهوري أمريكي: علينا تجديد مخزوناتنا من الذخيرة في ظل استمرار التوتر مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تبني الحكومة للتوجه .. الحمامصي : رؤيتنا لتصدير العقار لحماية الدولة

النائب أحمد الحمامصي
النائب أحمد الحمامصي
حسن رضوان

أكد النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ بحزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الاحزاب أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادرة في 24 يونيو 2026 بشأن تملك الأجانب للعقارات وتصدير العقار، جاءت بعد أشهر من تقدمه في فبراير 2026 باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في تصدير العقار وتذليل معوقاته التشريعية والإجرائية، والذي انتهى إلى موافقة اللجنة المختصة وإدراجه ضمن حصاد وإنجازات المجلس.

رؤيتنا لتصدير العقار قامت على حماية الدولة قبل جذب الاستثمار

وأضاف الحمامصي في بيان له اليوم، أن الاقتراح برغبة الذي تقدم به داخل مجلس الشيوخ، وأدرجه المجلس ضمن حصاد وإنجازات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، لم يقتصر على طرح فكرة تصدير العقار، بل قدم رؤية متكاملة لكيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على حقوقها، من خلال إزالة العقبات التشريعية والإجرائية، مع إحكام الرقابة على جميع مراحل التملك والتسجيل.

وأشار إلى أن التوصيات التي وافقت عليها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس تضمنت إنشاء منصة حكومية رقمية موحدة لتسجيل وتسويق المشروعات العقارية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لتملك الأجانب بالتنسيق مع البنك المركزي، وإلزام شركات التطوير العقاري بمعايير واضحة للجودة والتسليم، فضلًا عن تبسيط إجراءات التملك والتسجيل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق العقارية المصرية.

وشدد الحمامصي على أن الضوابط هي الضمانة الحقيقية لنجاح هذا الملف، مؤكدًا أن التوسع في تصدير العقار لا يعني التفريط في مقدرات الدولة، وإنما استثمار ما تمتلكه مصر من مشروعات عمرانية ومدن جديدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

واكد الحمامصي أن توافق الرؤية البرلمانية مع توجهات الحكومة يمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتحرك وفق خطة واضحة تستهدف تعظيم العائد من القطاع العقاري، مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية ومصالح الأجيال القادمة، مشددًا على أن تصدير العقار عندما يُدار بضوابط واضحة يصبح فرصة اقتصادية حقيقية، وليس مصدرًا للقلق كما يروج البعض.

تصدير العقار مجلس الشيوخ النائب أحمد الحمامصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

الصورة المفبركة

جروبات الغش تُفبرك محادثة لمستشار بالتعليم تزعم صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة غداً|والوزارة تحذر

المعاشات

بعد قرار الـ 15%.. خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو بالزيادة الجديدة إلكترونيًا

ترشيحاتنا

النائب أحمد الحمامصي

بعد تبني الحكومة للتوجه .. الحمامصي : رؤيتنا لتصدير العقار لحماية الدولة

أمل سلامة

الحرية : العودة للحرب تهدد المنطقة بفوضى جديدة

المعاشات

دعاء زهران تشيد بزيادة المعاشات : قرار يعكس إنسانية القيادة السياسية

بالصور

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أسعار نيسان جوك المستعملة في مصر

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد