عايزين نصدر العقار.. مدبولي: تملك أجانب لعقارات في مصر ليس بالأمر السلبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب لعقارات في مصر ليس بالأمر السلبي لأنه يتملك عقارا ولا يتملك أرضا.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" دول كبيرة في العالم وفي المنطقة ننظر لها بالإعجاب وقائمة على فكرة جذب الأجانب لشراء العقارات ".

وتابع مدبولي:" تملك الأجانب للعقارات يتم في إطار منضبط تراه الدولة المصرية ".

وأكمل مدبولي:" بعض الأجانب يحب أن يقيم في وحدات سكنية ولا يريد الإقامة في فنادق ويجب أن يستمتع بالحياة الطبيعية للمواطن ".

ولفت مدبولي:" منقلقش كمصريين من تملك الأجانب لعقارات وإحنا عايزين نشجع ملف تصدير العقار ، وقطاع العقارات يعتبر قطاعا ناجحا ".