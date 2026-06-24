مدبولي: الاقتصاد المصري ينمو في العام المالي الحالي بمتوسط 5 %

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تدعم الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة.

وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي: "معدل النمو في الربع الثالث من العام الحالي 5% وفي العام الماضي كان 4.8 %".

وتابع مدبولي: "الاقتصاد المصري سوف ينمو في العام المالي الحالي بمتوسط حوالي 5 % وهذا في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر بسبب تداعيات الحرب الامريكية الإيرانية ".

وأكمل: "الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود ونشاط الصناعات التحويلية يواصل النمو وقطاع البترول يشهد نموا إيجابيا مدفوع بالتزام الدولة المصرية بإنهاء مديونيات الشركاء الأجانب ".

وتابع مدبولي: "هناك نمو في مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري ووصلت نسبة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 50 % ".