مدبولي: منتخب مصر قدم أداء مشرفا جسد روح العزيمة والإرادة في المونديال

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منتخب مصر بتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في المونديال .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" نتقدم بالتهنئة لمنتخب مصر الوطني بمناسبة تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم لكرة القدم".

وأضاف مدبولي: منتخب مصر قام بأداء مشرف جسد روح العزيمة والإرادة القوية والإصرار على الانتصار".

وفي سياق أخر قال مدبولي:" الرئيس السيسي استقبل وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا وذلك في إطار جهود التنسيق للتوافق على الخطوات التنفيذية المقبلة للاستمرار في الوساطة".

وتابع مدبولي :"يجب وقف الحرب بشكل نهائي والتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران وأمريكا ".

