مدبولي: الرئيس السيسي يؤكد دائما على ضرورة التوصل لاتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن موقف مصر واضح بضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" الرئيس السيسي استقبل وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا وذلك في إطار جهود التنسيق للتوافق على الخطوات التنفيذية المقبلة للاستمرار في الوساطة ".

وتابع مدبولي :" يجب وقف الحرب بشكل نهائي والتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران وأمريكا ".



وتابع مدبولي :" توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على ثوابت السياسة المصرية بضرورة نبذ أي نوع من الصراع العسكري ودعم التوصل إلى اتفاق سلام دائم والتأكيد على دعم الأشقاء العرب ".



واكمل مدبولي :" الرئيس السيسي يؤكد دائما على ثوابت الموقف المصري في القضية الفلسطينية والتأكيد على ضرورة حل الدولتين ودعم مصر الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".