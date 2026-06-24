قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظات من القلق والترقب.. تطور جديد بشأن البحارة المصريين المختطفين في الصومال
مدبولي: مشروع "أبيدوس" للطاقة الشمسية شارف على الانتهاء وسيوفر 1100 ميجاوات من الطاقة المتجددة
جيش الاحتلال يعلن استهداف مسلحين تابعين لـ"حزب الله" جنوب لبنان
مدبولي: الاقتصاد المصري ينمو في العام المالي الحالي بمتوسط 5 %
عاشوراء ومباراة الفخر.. 3 تحديات أمام مواجهة مصر وإيران فى المونديال
مدبولي: منتخب مصر قدم أداء مشرفا جسد روح العزيمة والإرادة في المونديال
مدبولي: شراكة مصرية إماراتية بـ3.1 مليار دولار في القاهرة الجديدة.. ومشروع نرويجي لتوفير 1100 ميجا طاقة متجددة
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو.. ويشيد بإنجاز المنتخب والدور المصري في الاتفاق الأمريكي الإيراني
موعد صيام يوم عاشوراء 2026.. متى نبدأ صيام عاشوراء 1448 ومتى ينتهي؟
فرص عمل للشباب في 50 شركة خاصة.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم
مدبولي: الرئيس السيسي يؤكد دائما على ضرورة التوصل لاتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران
جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: الرئيس السيسي يؤكد دائما على ضرورة التوصل لاتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن موقف مصر واضح بضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" الرئيس السيسي استقبل وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا وذلك في إطار جهود التنسيق  للتوافق على الخطوات التنفيذية المقبلة للاستمرار في الوساطة ".

وتابع مدبولي :" يجب وقف الحرب بشكل نهائي والتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران وأمريكا ".


وتابع مدبولي :" توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على ثوابت السياسة المصرية بضرورة نبذ أي نوع من الصراع العسكري ودعم التوصل إلى اتفاق سلام دائم والتأكيد على دعم الأشقاء العرب ".


واكمل مدبولي :" الرئيس السيسي يؤكد دائما على ثوابت الموقف المصري في القضية الفلسطينية والتأكيد على ضرورة حل الدولتين ودعم مصر الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو مصر الاخبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

مشغولات ذهبية

125 جنيهًا في الجرام .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم الأربعاء؟

ترشيحاتنا

هاتف X80 Pro Max

Honor X80 Pro Max ينطلق بأكبر بطارية في تاريخ الهاتف المحمول

تطبيق انستجرام

عطل مفاجىء لتطبيق نستجرام في هذه المناطق .. إليك التفاصيل كاملة

Geely Galaxy

بقوة 1113 حصانًا.. "جيلي جالاكسي كروزر 700" تهدد عرش تويوتا

بالصور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مجمع إعلام الزقازيق بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو المجيدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

عربيتك جابت عفشة؟ السر في "بطاحة المساعدين"

رعشة السيارة
رعشة السيارة
رعشة السيارة

التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقما قياسيا صادما ويتحدى قدرات الجسم

التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم
التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم
التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم

تكثيف الرقابة على 49 حمام سباحة بالشرقية وسحب عينات دورية

سباحة
سباحة
سباحة

فيديو

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد