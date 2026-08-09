رئيسة بعثة ناشئات اليد: بطلات مصر أثبتن قدرتهن على منافسة منتخبات أوروبا وآسيا

أكدت عبير عقيل، رئيسة بعثة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، أن هدف المنتخب خلال المرحلة المقبلة هو حصد الميدالية البرونزية، مشيدة بالأداء البطولي للاعبات خلال مشوارهن بالبطولة.

وقالت خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، إن منتخب مصر خسر أمام إسبانيا بفارق هدف واحد بنتيجة 27-26، مؤكدة أن النتيجة لا تقلل من الأداء القوي الذي قدمته اللاعبات، مشيرة إلى أن الفريق أغلق صفحة الخسارة سريعًا وبدأ التركيز على المواجهة المقبلة.

وأضافت: «بطلاتي وعدوني إننا هنلبس الميدالية البرونزية»، معربة عن ثقتها الكبيرة في قدرة اللاعبات على إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق إنجاز جديد.

وأوضحت رئيسة البعثة أن وجود منتخب مصر ضمن أفضل أربعة منتخبات في العالم يعد إنجازًا تاريخيًا لمنتخبات الناشئات في مصر، مؤكدة أن اللاعبات يمثلن نواة حقيقية لمنتخب السيدات الأول خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن الاحتكاك بالمنتخبات الأوروبية والآسيوية كان تجربة مهمة للاعبات، خاصة أنهن خضن منافسات قوية على المستوى الأفريقي قبل الوصول إلى هذه المرحلة، مؤكدة أن الاتحاد المصري لكرة اليد لديه خطة لاستثمار هذا الجيل وتطويره ليكون نواة للمنتخب الأول، مشددة على أن الجهاز الفني والإداري يثق في قدرات اللاعبات، متمنية التوفيق للمنتخب في مباراته المقبلة وتحقيق الميدالية البرونزية.



