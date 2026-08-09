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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للسيدة التي فاجأها الحيض زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟.. مُفتي الجمهورية يجيب

قبر النبي ﷺ
قبر النبي ﷺ
عبد الرحمن محمد

أوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، الحكم الشرعي لزيارة المرأة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدًا أنه يمكن للحائض أن تتحين فترات انقطاع حيضها، أو تتناول دواءً يمنع نزول الدم باستشارة أهل الطب، ثم تغتسل وتزور.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق أنه في حال عدم انقطاع الدم واقتراب موعد السفر، فلا مانع من أن تزور المرأة الحائض قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلم عليه، إذا أمنت تلويث المسجد، مشيرًا إلى أن الزيارة النبوية من أعظم القربات وآكد المستحبات، وحاجة الحجاج إليها متأكدة.

وبيّن أن دخول الحائض إلى المسجد النبوي للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم له تفصيل فقهي؛ حيث يرى جمهور الفقهاء عدم جواز مكث الحائض في المسجد، لكنهم أجازوا لها المرور داخله إذا أمنت التلويث، كما اتفقوا على جواز مرورها فيه للضرورة والحاجة.

وأشار إلى أن عددًا من العلماء أجازوا للحائض العبور في المسجد إذا أمنت التلويث، وهو ما رجحه كثير من الفقهاء، بينما ذهب بعضهم إلى منع ذلك مطلقًا، لافتًا إلى أن المذهب المعتمد عند جمهور العلماء هو جواز المرور مع التحفظ.

وأكد أن بعض الفقهاء نصوا على أن طواف الحائض المعذورة يكون بمنزلة المرور الجائز في المسجد، وبالتالي فإن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالجواز من الطواف في هذه الحالة.

وأوضح أن الحائض يمكنها كذلك أن تقلد المذهب القائل بأن النقاء في الحيض طهر، وهو قول المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية، ثم تغتسل وتزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلم عليه.

وأكد علام تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال المستحبة التي يحرص عليها المسلمون، لما لها من فضل عظيم، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية واتخاذ ما يمنع تلويث المسجد.

شوقي علام دار الإفتاء زيارة قبر النبي الحائض الحكم الشرعي المسجد النبوي

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