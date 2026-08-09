خالد منتصر يرد على جمال شعبان بشأن فتاة كليب عمرو دياب.. ماذا قال؟

رد الدكتور خالد منتصر على تصريحات الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بشأن واقعة حديثه عن الفنان عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جمال شعبان

وكان جمال شعبان قد كتب: «عندما حصلت على 101% ودخلت كلية الطب وخرجت لم يسمع عنها أحد.. لكنها عندما رقصت لدقيقة مع الهضبة أصبحت حديث المدينة وتريد السوشيال ميديا وأصبحت اللقطة اللجين ذهبًا».

من جانبه، علق خالد منتصر على حديث جمال شعبان قائلًا: «إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ وإيه اللي جاب أبو قرش على أبو قرشين؟.. هو الطبيب بيشتغل علشان المريض والشفاء ولا علشان اللقطة والشهرة؟».