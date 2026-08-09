القابضة للنقل البحري والبري توفر حجز رحلات شركات نقل الركاب التابعة لها إلكترونيا

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي»، عن إتاحة خدمة حجز رحلات شركات نقل الركاب التابعة لها إلكترونيًا من خلال تطبيق «سهل»، بما يتيح للمواطنين إتمام إجراءات الحجز بسهولة وسرعة من خلال الموبايل ودون الحاجه للذهاب لمكاتب الحجز.

وتشمل خدمة الحجز الإلكتروني عبر تطبيق «سهل» رحلات شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة:

🔹 شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – EAST BUS

🔹 شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – WEST BUS

🔹 شركة الصعيد للنقل والسياحة – EGBUS

ويمكن للمستخدم من خلال تطبيق «سهل» اختيار وجهته، والاستعلام عن الرحلات المتاحة، وإتمام عملية الدفع الإلكتروني بأمان، والحصول على تذكرة الحجز خلال دقائق، دون الحاجة إلى التوجه إلى منافذ الحجز، بما يوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة للمسافرين.



وتهيب الشركة القابضة بالنقل البحري والبري بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة تحميل تطبيق «سهل» من خلال الروابط التالية:

🤖 Android: [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?hl=ar&id=gtpay.gtronicspay.com&utm_source=chatgpt.com)

🍎 iPhone (iOS): [App Store](https://apps.apple.com/eg/app/sahl-%D8%B3%D9%87%D9%84/id1482139568?l=ar&utm_source=chatgpt.com)



وإلى جانب الحجز الإلكتروني عبر تطبيق «سهل»، توفر الشركة القابضة رقمًا موحدًا لخدمات شركات نقل الركاب الثلاث، بما يتيح للمواطنين التواصل والاستعلام والحجز من خلال قناة اتصال مباشرة وسهلة.

📞 للاتصال عبر الهاتف المحمول: 5900

☎️ للاتصال عبر الهاتف الثابت: 09000217

ويجمع الرقم الموحد خدمات EGBUS – EAST BUS – WEST BUS، بما يتيح للمواطنين التواصل مع شركات نقل الركاب والحصول على خدمات الحجز والاستعلام من خلال رقم واحد.

وتأتي إتاحة تطبيق «سهل» والرقم الموحد 5900 في إطار حرص الشركة القابضة على توفير قنوات متعددة وأكثر سهولة لحجز الرحلات والوصول إلى خدمات شركات نقل الركاب، بما يدعم تطوير مستوى الخدمة وتيسير إجراءات السفر أمام المواطنين.