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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كمامة وقيد إجباري.. غرامة تصل لـ500 ألف جنيه لمخالفي ضوابط اصطحاب الكلاب

الكلاب
الكلاب
حسن رضوان

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، قواعد واضحة لاصطحاب الكلاب خارج أماكن إيوائها، بهدف إحكام السيطرة عليها وحماية المواطنين من مخاطرها، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

وألزمت المادة 12 من القانون أصحاب الكلاب بضرورة اتخاذ إجراءات محددة عند اصطحابها خارج أماكن إيوائها أو أثناء التنزه، حيث اشترطت أن تكون الكلاب مكممة ومقيدة بقلادة مناسبة تتيح السيطرة عليها بشكل كامل.

كما حدد القانون سن الشخص الذي يجوز له اصطحاب الكلب الوارد في الجدول رقم «2» المرفق بالقانون، إذ اشترط ألا يقل عمر مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه

وشدد المشرع العقوبات على مخالفة ضوابط اصطحاب الكلاب، حيث نصت المادة 15 على معاقبة كل من يخالف عددًا من أحكام القانون، من بينها المادة 12 الخاصة بتكميم الكلاب وتقييدها، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

ولم تقتصر العقوبة على عدم الالتزام بالكمامة والقيد، إذ قرر القانون الغرامة ذاتها بحق من يقوم بتحريض كلب على الوثب على أحد المارة أو اقتفاء أثره، أو يتعمد عدم رده عنه، حتى إذا لم ينتج عن هذا التصرف وقوع أذى أو ضرر.

وأكد القانون أن الغرامة تتعدد بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات، بحسب الأحوال، ما يعني إمكانية تكرار الغرامة عند تعدد المخالفات أو الحيوانات محل الواقعة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، ووضع قواعد تضمن السيطرة عليها عند خروجها من أماكن إيوائها، بما يحد من احتمالات تعرض المواطنين للخطر.

الحيوانات الخطرة الكلاب الحيوانات

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