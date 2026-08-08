بسبب إطعامها للكلاب.. القبض على المتهم بالتعدى على سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالسب وإحداث تلفيات بالرصيف أمام المحل المملوك لها باستخدام مطرقة حديدية إعتراضا على إطعامها للكلاب الضالة بالإسكندرية.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من (مالكة محل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بالرصيف أمام المحل ملكها بإستخدام مطرقة حديدية لإعتراضه على قيامها بتربية الكلاب الضالة أمام المحل.

وتم ضبط المشكو فى حقه (مقيم بذات الدائرة) ، وضُبط بحوزته (الآداة المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.