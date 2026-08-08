تحويلات مرورية .. لاستكمال تنفيذ أعمال بمحور محمد حسين هيكل بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال تنفيذ أعمال بمحور محمد حسين هيكل "المحور الموازى لطريق السويس" عن طريق إنشاء ميدان دوار بتقاطع شارع عمر بن الخطاب مع شارع محمد الكيلانى وذلك عن طريق الغلق الكلى للتقاطع المشار إليه على النحو التالى :-

- الإتجاه القادم من أسفل كوبرى كمال الجنزورى إتجاه محور الثورة يتم تنفيذ أعمال الغلق إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 7/8/2026م ولمدة 7 أيام مع تحويل حركة سير المركبات يميناً للشارع المستحدث (محور محمد حسين هيكل) والعودة مرة أخرى إتجاه شارع عمر بن الخطاب.

- الإتجاه القادم من محور الثورة إتجاه أسفل كوبرى كمال الجنزورى يتم تنفيذ أعمال الغلق إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الإثنين الموافق 10/8/2026م ولمدة 4 أيام مع تحويل حركة سير المركبات يساراً بالإتجاه المقابل (القادم من أسفل كوبرى كمال الجنزورى إتجاه الثورة) والعودة مرة أخرى إتجاه شارع عمر بن الخطاب.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





