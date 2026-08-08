قطاع التدريب بالداخلية ينظم حفل تخرج الدفعة السادسة للخفراء النظاميين

نظم قطاع التدريب "الإدارة العامة للتدريب" حفل تخرج الدفعة السادسة لفرقة الإعداد الأساسى للخفراء النظاميين الجدد وذلك بمقر معهد تأهيل الأفراد بالدقهلية بإجمالى عدد (609) خريج.

استهدف البرنامج التدريبى للخريجين تنمية المهارات العملية والنظرية والتخصصية من خلال مناهج مستحدثة وبرامج متطورة لثقل قدراتهم فى مجالات العمل المختلفة، وكذا التدريب الإنضباطى واللياقة البدنية وعمليات الشرطة وكيفية إستخدام كافة الأسلحة والتعامل مع المواقف الأمنية المختلفة من خلال سيناريوهات التعامل الأمنى وتعزيز الإلتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية وإحترام القانون.

كما تضمن الحفل عروض عسكرية تبرز المستوى التدريبى المتميز الذى إكتسبه الخريجين خلال فترة التدريب .. حيث شمل الحفل عروض (القوة البدنية - الكفاءة القتالية - السلاح الصامت - الإشتباك والدفاع عن النفس - بيان السيناريوهات الأمنية).

وأدى الخريجين القسم إيماناً منهم بالحفاظ على سلامة الوطن، كما شمل الاحتفال تقديم التحية لشهداء الشرطة والوطن إيماناً وعرفاناً بدورهم الوطنى وتضحياتهم.