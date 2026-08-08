ضبط 10 طن دقيق مدعم فى حملات تموينية على المخابز المخالفة بالمحافطات

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (10) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .