إيرادات صناعة الإعلانات في الصين تتجاوز 147 مليار دولار أمريكي

قالت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق إن صناعة الإعلانات في الصين حققت إيرادات تجاوزت تريليون يوان (حوالي 147.27 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2026.

وأضافت الهيئة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم "السبت"، أن إجمالي إيرادات أعمال الإعلانات للشركات الرائدة في هذا المجال بلغ 1.04 تريليون يوان خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، مسجلة بذلك زيادة قدرها 11.3 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس زخما قويا للنمو في هذه الصناعة.

وشكّل وضع الإعلانات عبر الإنترنت المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ قفزت إيراداته بنسبة 25.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 612.1 مليار يوان، لتستحوذ بذلك على 86 في المائة من إجمالي إيرادات وضع الإعلانات.

وأشارت الهيئة أيضا إلى أن إيرادات وضع الإعلانات داخل الأفلام سجلت نموا بعدة أضعاف خلال الفترة المذكورة.