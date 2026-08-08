3070 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في مجال العقارات

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت عن توفير 3070 فرصة عمل جديدة للعمل بشركة قطاع خاص في مجال العقارات، وذلك في عدد من المهن والتخصصات، ضمن جهود الوزارة المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وتتضمن فرص العمل الجديدة: 2000 وظيفة فرد أمن، و1000 وظيفة فرد نظافة، و50 وظيفة سائق، بالإضافة إلى 10 وظائف أخصائي سلامة وصحة مهنية، و10 وظائف فني سلامة وصحة مهنية، وبرواتب تبدأ من 7500 جنيه وتصل إلى 9500 جنيه وفقًا للمهنة.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في توفير فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية، مع الحرص على أن تتوافر للعمال فرص عمل لائقة ومستقرة، إلى جانب مقومات بيئة العمل الآمنة والتأمينات الاجتماعية والصحية...

وجاء في بيان الوزارة إن التقديم والتواصل يتم من خلال العنوان التالي : جهاز مدينة الرحاب الجديد – الرحاب 2 – امتداد شارع مول أفينيو – الدور الثالث – مكتب الموارد البشرية – الأستاذ محمد عاطف، على هاتف: 01149771121.

ودعت الوزارة في بيانها، الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقدم، مؤكدة استمرارها في فتح قنوات التواصل مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتنسيق معها لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الباحثين عنها في مختلف المحافظات والتخصصات.