قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3070 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في مجال العقارات

فرص العمل
فرص العمل

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت عن توفير 3070 فرصة عمل جديدة للعمل بشركة قطاع خاص في مجال العقارات، وذلك في عدد من المهن والتخصصات، ضمن جهود الوزارة المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وتتضمن فرص العمل الجديدة: 2000 وظيفة فرد أمن، و1000 وظيفة فرد نظافة، و50 وظيفة سائق، بالإضافة إلى 10 وظائف أخصائي سلامة وصحة مهنية، و10 وظائف فني سلامة وصحة مهنية، وبرواتب تبدأ من 7500 جنيه وتصل إلى 9500 جنيه وفقًا للمهنة.

وأكدت الوزارة  أن هذه الفرص تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في توفير فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية، مع الحرص على أن تتوافر للعمال فرص عمل لائقة ومستقرة، إلى جانب مقومات بيئة العمل الآمنة والتأمينات الاجتماعية والصحية...

وجاء في بيان الوزارة  إن التقديم والتواصل يتم من خلال العنوان التالي : جهاز مدينة الرحاب الجديد – الرحاب 2 – امتداد شارع مول أفينيو – الدور الثالث – مكتب الموارد البشرية – الأستاذ محمد عاطف، على هاتف: 01149771121.

ودعت الوزارة في بيانها، الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقدم، مؤكدة استمرارها في فتح قنوات التواصل مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتنسيق معها لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الباحثين عنها في مختلف المحافظات والتخصصات.

وزارة العمل فرص عمل بالداخل فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

اسعار السبائك الذهب

ارتفاع جديد.. سعر سبيكة 10 و20 جراما عيار 24

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر

بعد إتاحتها رسميًا.. تفاصيل نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد