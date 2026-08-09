فيديو 13 ثانية.. أول ظهور مصور للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بعد غياب غامض

نشرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أول تسجيل مصور للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي منذ توليه المنصب، في ظهور قصير جاء بعد أشهر من الغياب، وسط تكهنات متزايدة بشأن حالته الصحية ومكان وجوده.

وقالت وكالة «مهر» الإيرانية إن التسجيل، الذي وصفته بأنه «فيديو جديد»، ينشر للمرة الأولى، ويظهر فيه مجتبى خامنئي خلال ما يبدو أنها جلسة لتدريس العلوم الدينية، بينما لم تحدد الوكالة تاريخ تصوير المقطع أو مكان تسجيله، ولم تكشف تفاصيل الظروف التي جرى فيها تصويره.

ولا تتجاوز مدة التسجيل نحو 13 ثانية، ويظهر خلاله خامنئي جالسا ومحاطا بعدد من طلابه، من دون وجود أي مؤشرات زمنية واضحة يمكن أن تؤكد أن التصوير حديث.

ويعد هذا المقطع أول مادة مصورة تنشرها وسيلة إعلام إيرانية رسمية أو شبه رسمية لمجتبى خامنئي منذ توليه منصب المرشد الأعلى في مارس الماضي، خلفا لوالده علي خامنئي.

ومنذ توليه المنصب، اقتصر ظهور مجتبى خامنئي إلى حد كبير على بيانات مكتوبة كانت تتلى عبر التلفزيون الرسمي، دون ظهور مباشر أو تسجيلات صوتية موثقة، الأمر الذي ساهم في زيادة التساؤلات حول أسباب غيابه.

وجاء نشر الفيديو في وقت تصاعدت فيه الشائعات بشأن الحالة الصحية للمرشد الأعلى، خاصة بعد غيابه عن مراسم تشييع والده وعدد من المناسبات الرسمية الكبرى.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر إيرانية أن غياب مجتبى خامنئي يرتبط بإصابات تعرض لها، إلى جانب اعتبارات أمنية، مشيرة إلى أن استمرار اختفائه بدأ يمثل عبئًا على النظام الإيراني.

ورغم تقديم وكالة «مهر» التسجيل باعتباره فيديو جديدًا، فإن عدم الكشف عن تاريخ التصوير أو مكانه يترك علامات استفهام بشأن توقيت ظهوره وحالته الصحية، ولا يحسم الجدل الدائر حول أسباب غيابه.

وبذلك، أعاد الفيديو القصير، الذي لم تتجاوز مدته 13 ثانية، مجتبى خامنئي إلى الواجهة، لكنه في الوقت نفسه أبقى الغموض قائمًا حول مكان وجوده وصحته وسبب ابتعاده عن الظهور العلني طوال الأشهر الماضية.