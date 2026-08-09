قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيديو 13 ثانية.. أول ظهور مصور للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بعد غياب غامض

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نشرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أول تسجيل مصور للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي منذ توليه المنصب، في ظهور قصير جاء بعد أشهر من الغياب، وسط تكهنات متزايدة بشأن حالته الصحية ومكان وجوده.

وقالت وكالة «مهر» الإيرانية إن التسجيل، الذي وصفته بأنه «فيديو جديد»، ينشر للمرة الأولى، ويظهر فيه مجتبى خامنئي خلال ما يبدو أنها جلسة لتدريس العلوم الدينية، بينما لم تحدد الوكالة تاريخ تصوير المقطع أو مكان تسجيله، ولم تكشف تفاصيل الظروف التي جرى فيها تصويره.

ولا تتجاوز مدة التسجيل نحو 13 ثانية، ويظهر خلاله خامنئي جالسا ومحاطا بعدد من طلابه، من دون وجود أي مؤشرات زمنية واضحة يمكن أن تؤكد أن التصوير حديث.

ويعد هذا المقطع أول مادة مصورة تنشرها وسيلة إعلام إيرانية رسمية أو شبه رسمية لمجتبى خامنئي منذ توليه منصب المرشد الأعلى في مارس الماضي، خلفا لوالده علي خامنئي.

ومنذ توليه المنصب، اقتصر ظهور مجتبى خامنئي إلى حد كبير على بيانات مكتوبة كانت تتلى عبر التلفزيون الرسمي، دون ظهور مباشر أو تسجيلات صوتية موثقة، الأمر الذي ساهم في زيادة التساؤلات حول أسباب غيابه.

وجاء نشر الفيديو في وقت تصاعدت فيه الشائعات بشأن الحالة الصحية للمرشد الأعلى، خاصة بعد غيابه عن مراسم تشييع والده وعدد من المناسبات الرسمية الكبرى.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر إيرانية أن غياب مجتبى خامنئي يرتبط بإصابات تعرض لها، إلى جانب اعتبارات أمنية، مشيرة إلى أن استمرار اختفائه بدأ يمثل عبئًا على النظام الإيراني.

ورغم تقديم وكالة «مهر» التسجيل باعتباره فيديو جديدًا، فإن عدم الكشف عن تاريخ التصوير أو مكانه يترك علامات استفهام بشأن توقيت ظهوره وحالته الصحية، ولا يحسم الجدل الدائر حول أسباب غيابه.

وبذلك، أعاد الفيديو القصير، الذي لم تتجاوز مدته 13 ثانية، مجتبى خامنئي إلى الواجهة، لكنه في الوقت نفسه أبقى الغموض قائمًا حول مكان وجوده وصحته وسبب ابتعاده عن الظهور العلني طوال الأشهر الماضية.

مجتبى خامنئي مرشد الأعلى الإيراني أول تسجيل مصور للمرشد الأعلى ظهور مجتبى خامنئي إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد