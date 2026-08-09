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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حلول فورية| كيف واجهت الحكومة تسريب خط غاز أسفل ترعة الإسماعيلية؟

تسريب غاز ترعة الإسماعيلية
تسريب غاز ترعة الإسماعيلية
محمد الاسكندرانى

شهدت الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتسريب وانفجار جزئي بخط غاز أسفل ترعة الإسماعيلية، لتنهال تساؤلات المواطنين عن سر الواقعة وتفاصيلها وأسبابها التى أدت إلى ذلك لتظل التساؤلات تحتاج إلى إجابات وافية.


وفى إطار ذلك شهدنا تحركات حكومية عاجلة لرصد الواقعة والحل الفوري لها حرصًا على سلامة المواطنين وعودة خدمات خط الغاز الواقع به تسريب أسفل ترعة الإسماعيليلة، لتؤكد يقظة أجهزة الدولة وتداركها للأزمات الطارئة والعاجلة.


كيف واجهت الحكومة تسريب خط غاز أسفل ترعة الإسماعيلية؟


ونحو تعامل الحكومة العاجل تحركت وزارة البترول والثروة المعدنية عبر شركة تاون جاس للتعامل الفوري مع كسر خط غاز طبيعي أسفل ترعة الإسماعيلية بمنطقة كوبري المستقبل، لتؤكد على تأمين الخط وموقع الحادث، ولا يوجد تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين، وجارٍ تنفيذ أعمال الإصلاح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


أعلنت شركة تاون جاس أنه تم التعامل الفوري مع واقعة كسر بخط الغاز الطبيعي المغذي لقرية نفيشة بمدينة الإسماعيلية أسفل كوبري المستقبل، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال تجريف وحفر أسفل ترعة الإسماعيلية دون التنسيق المسبق مع الشركة.


وتوضح الوزارة أن موقع الحادث يقع عند الكيلو ١١٩ من ترعة الإسماعيلية، عند نقطة مرور خط الغاز أسفل الترعة بشكل عمودي عليها، وهي المنطقة التي يتقاطع معها أيضًا مسار أعمال الدفع النفقي لمصرف أبوصوير أسفل ترعة الإسماعيلية.


وفيما يتعلق بأعمال التكريك الجاري تنفيذها بترعة الإسماعيلية، تؤكد الوزارة أن أعمال التكريك لم تبدأ بالمنطقة التي وقع بها الحادث، ولم تصل إلى نقطة كسر خط الغاز، ولم يتم تنفيذ أية أعمال تكريك بموقع الحادث.


وقد تم على الفور غلق محبس الغاز بمعرفة شركة تاون جاس TOWN GAS، والسيطرة على الموقف وتأمين المنطقة المحيطة بموقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل وتأمين الموقع، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وكافة الجهات المعنية.


كما تم، كإجراء احترازي، إيقاف مآخذ عدد من محطات مياه الشرب القريبة من موقع الحادث لحين الاطمئنان الكامل على سلامة وجودة المياه وعدم تأثرها بتداعيات الحادث، مع قيام الجهات المختصة بسحب عينات من المياه وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل إعادة تشغيل المحطات.


وجارٍ حاليًا فحص ملابسات الحادث فنيًا وبصورة دقيقة، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، للوقوف على أسباب حدوث الكسر على وجه الدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الفحص.

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