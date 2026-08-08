قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نتائج المعاينة والفحص .. وجود كسرين بخط الغاز الطبيعي أسفل ترعة الإسماعيلية

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

أصدرت محافظة الاسماعيلية بيان بشأن مستجدات التعامل مع حادث خط الغاز الطبيعي بمركز ومدينة أبو صوير
في إطار المتابعة المستمرة واللحظية لمستجدات حادث الكسر والتسريب بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبو صوير، توضح محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الجهات الفنية والهندسية المعنية، آخر تطورات الموقف ونتائج المعاينة الميدانية.


نتائج المعاينة الفنية


أكدت نتائج الفحص والمعاينة الميدانية الدقيقة وجود كسرين بخط الغاز الطبيعي، تحديدًا بالأنبوب الداخلي الموجود داخل الجراب، وقد تم على الفور اتخاذ التدابير الهندسية والفنية اللازمة لعزل الجزء المتضرر، والبدء في أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة، مع تأمين موقع الحادث بالكامل.


لا تأثير على خطوط الغاز للمنازل


وتؤكد محافظة الإسماعيلية أن خطوط الغاز الطبيعي المغذية للمنازل لم تتأثر بالواقعة، وتعمل بكفاءة وبصورة طبيعية، ولا يوجد أي تأثير على إمدادات الغاز للعملاء المنزليين.


لا علاقة بين الكسر وأعمال التكريك


وفي هذا السياق، أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة أن نتائج المعاينة تؤكد عدم وجود صلة بين الكسر الذي تعرض له خط الغاز وأعمال التكريك أو الحفر الجارية بترعة الإسماعيلية، وذلك خلافًا لما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.


وأوضح أن أعمال التكريك يتم تنفيذها خلال الفترة من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 3 صباحًا، وأن أعمال التكريك لم تبدأ في منطقة وقوع الكسر حتى تاريخه.


إيقاف أعمال التكريك.. ولا قطع لمياه الشرب
وقررت الإدارة المركزية للموارد المائية والري إيقاف أعمال تكريك ترعة الإسماعيلية اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2026.
وبناءً عليه، تؤكد محافظة الإسماعيلية أنه لا يوجد أي انقطاع في مياه الشرب اليوم، كما تم إلغاء الإجراء الاحترازي الذي كان مطروحًا بشأن قطع المياه.


الموقف تحت السيطرة


وتجدد محافظة الإسماعيلية طمأنة المواطنين بأن كافة الأجهزة التنفيذية والأطقم الفنية متواجدة بموقع الحادث، وأن الموقف تحت السيطرة الكاملة، مع استمرار أعمال الإصلاح والتأمين ومتابعة تطورات الموقف على مدار الساعة.


كما يتم التنسيق اللحظي بين الجهات المعنية من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لحين الانتهاء من جميع الأعمال الفنية اللازمة.


وتهيب محافظة الإسماعيلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة المعلومات واستقائها من المصادر الرسمية لمحافظة الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

ترشيحاتنا

بنتلي فلاينج سبير

بنتلي فلاينج سبير 2027 .. فخامة بمفهوم السيدان| صور

فورد برونكو

مواصفات وأسعار فورد برونكو موديل 2026 في السعودية

آيفون Ultra

تسريبات تكشف عن لوني آيفون Ultra القابل للطي .. الفضي والأزرق الداكن

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد