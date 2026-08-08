نتائج المعاينة والفحص .. وجود كسرين بخط الغاز الطبيعي أسفل ترعة الإسماعيلية

أصدرت محافظة الاسماعيلية بيان بشأن مستجدات التعامل مع حادث خط الغاز الطبيعي بمركز ومدينة أبو صوير

في إطار المتابعة المستمرة واللحظية لمستجدات حادث الكسر والتسريب بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبو صوير، توضح محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الجهات الفنية والهندسية المعنية، آخر تطورات الموقف ونتائج المعاينة الميدانية.



نتائج المعاينة الفنية



أكدت نتائج الفحص والمعاينة الميدانية الدقيقة وجود كسرين بخط الغاز الطبيعي، تحديدًا بالأنبوب الداخلي الموجود داخل الجراب، وقد تم على الفور اتخاذ التدابير الهندسية والفنية اللازمة لعزل الجزء المتضرر، والبدء في أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة، مع تأمين موقع الحادث بالكامل.



لا تأثير على خطوط الغاز للمنازل



وتؤكد محافظة الإسماعيلية أن خطوط الغاز الطبيعي المغذية للمنازل لم تتأثر بالواقعة، وتعمل بكفاءة وبصورة طبيعية، ولا يوجد أي تأثير على إمدادات الغاز للعملاء المنزليين.



لا علاقة بين الكسر وأعمال التكريك



وفي هذا السياق، أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة أن نتائج المعاينة تؤكد عدم وجود صلة بين الكسر الذي تعرض له خط الغاز وأعمال التكريك أو الحفر الجارية بترعة الإسماعيلية، وذلك خلافًا لما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح أن أعمال التكريك يتم تنفيذها خلال الفترة من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 3 صباحًا، وأن أعمال التكريك لم تبدأ في منطقة وقوع الكسر حتى تاريخه.



إيقاف أعمال التكريك.. ولا قطع لمياه الشرب

وقررت الإدارة المركزية للموارد المائية والري إيقاف أعمال تكريك ترعة الإسماعيلية اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2026.

وبناءً عليه، تؤكد محافظة الإسماعيلية أنه لا يوجد أي انقطاع في مياه الشرب اليوم، كما تم إلغاء الإجراء الاحترازي الذي كان مطروحًا بشأن قطع المياه.



الموقف تحت السيطرة



وتجدد محافظة الإسماعيلية طمأنة المواطنين بأن كافة الأجهزة التنفيذية والأطقم الفنية متواجدة بموقع الحادث، وأن الموقف تحت السيطرة الكاملة، مع استمرار أعمال الإصلاح والتأمين ومتابعة تطورات الموقف على مدار الساعة.



كما يتم التنسيق اللحظي بين الجهات المعنية من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لحين الانتهاء من جميع الأعمال الفنية اللازمة.



وتهيب محافظة الإسماعيلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة المعلومات واستقائها من المصادر الرسمية لمحافظة الإسماعيلية.