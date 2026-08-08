الري: تمت السيطرة على تسريب خط الغاز المار أسفل ترعة الإسماعيلية

تتابع وزارة الموارد المائية والري باهتمام بالغ وبصورة ميدانية ولحظية تداعيات حادث التسريب والانفجار الجزئي بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال أجهزة الوزارة المختصة وبالتنسيق المباشر مع محافظة الإسماعيلية وكافة الجهات المعنية، مع استمرار المتابعة المكثفة للموقف لحين الانتهاء من التعامل مع كافة تداعيات الحادث والاطمئنان على سلامة المنظومة المائية وجودة المياه.

إجراءات العاجلة لتأمين الموقع

وفور وقوع الحادث، انتقلت أجهزة الوزارة المعنية إلى الموقع، وتم التنسيق الفوري مع محافظة الإسماعيلية، ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وشركة الغاز، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وهيئة قناة السويس، والحماية المدنية، وكافة الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لتأمين الموقع والتعامل مع تداعيات الحادث.



وتوضح الوزارة أن موقع الحادث يقع عند الكيلو ١١٩ من ترعة الإسماعيلية، عند نقطة مرور خط الغاز أسفل الترعة بشكل عمودي عليها، وهي المنطقة التي يتقاطع معها أيضًا مسار أعمال الدفع النفقي لمصرف أبوصوير أسفل ترعة الإسماعيلية.



وفيما يتعلق بأعمال التكريك الجاري تنفيذها بترعة الإسماعيلية، تؤكد الوزارة أن أعمال التكريك لم تبدأ بالمنطقة التي وقع بها الحادث، ولم تصل إلى نقطة كسر خط الغاز، ولم يتم تنفيذ أية أعمال تكريك بموقع الحادث.



وقد تم على الفور غلق محبس الغاز بمعرفة شركة تاون جاس TOWN GAS، والسيطرة على الموقف وتأمين المنطقة المحيطة بموقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل وتأمين الموقع، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وكافة الجهات المعنية.



كما تم، كإجراء احترازي، إيقاف مآخذ عدد من محطات مياه الشرب القريبة من موقع الحادث لحين الاطمئنان الكامل على سلامة وجودة المياه وعدم تأثرها بتداعيات الحادث، مع قيام الجهات المختصة بسحب عينات من المياه وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل إعادة تشغيل المحطات.



وجارٍ حاليًا فحص ملابسات الحادث فنيًا وبصورة دقيقة، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، للوقوف على أسباب حدوث الكسر على وجه الدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الفحص.



وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الموقف محل متابعة ميدانية مباشرة ومستمرة من أجهزة الوزارة وعلى مدار الساعة، مع استمرار التنسيق الكامل مع محافظة الإسماعيلية وكافة الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت، وضمان سلامة وجودة المياه بترعة الإسماعيلية.