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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحان لإعادة تقييم تلاميذ أولى و2 ابتدائي "الضعاف" آخر أغسطس|والراسبون "هيعيدوا السنة"

امتحان لإعادة تقييم تلاميذ أولى و2 ابتدائي
امتحان لإعادة تقييم تلاميذ أولى و2 ابتدائي
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه  في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري ، سيتم اختبار لإعادة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الإبتدائي الضعاف في مهارات القراءة والكتابة بعد عقد “برامج علاجية” لهم بالمدارس خلال اجازة الصيف في كافة المواد لتحسين مستواهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إتمام البرامج العلاجية ، في حالة عدم الاجتياز سيكون التلميذ باق للإعادة.

وكانت  المدارس الابتدائية قد شهدت خلال اجازة الصيف ، تنفيذ برنامج العلاج الصيفي المخصص لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب الذين لم يحققوا المستويات المستهدفة، بتعليمات من وزير التربية والتعليم .

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة باعتبارها أساس العملية التعليمية ، ووجه الوزير مديري الإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي بصورة دقيقة، وإعداد قوائم حصر للطلاب المستهدفين، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لضمان انتظام أبنائهم في البرنامج والاستفادة منه بالشكل الأمثل.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم انتقال أي طالب إلى الصف الدراسي الأعلى دون التأكد من إلمامه الكامل بالمهارات الأساسية المطلوبة ، حيث وجه وزير التربية والتعليم تعليمات مشددة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم نصت على أن اجتياز الطالب للبرنامج العلاجي وتحقيقه لمستوى الإتقان المطلوب في مهارات القراءة والكتابة شرط أساسي للانتقال للمرحلة الدراسية التالية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم التعامل بجدية كاملة مع هذا الملف، من خلال تنفيذ برامج علاجية للطلاب غير المتقنين لمهارات القراءة والكتابة، وإعادة تقييمهم بعد انتهاء البرامج العلاجية، على أن يتم تصعيد الطالب فقط بعد اجتياز المستوى المطلوب.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية

جدير بالذكر أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ،  سيكون يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الأول والثاني الإبتدائي مهارات القراءة والكتابة

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