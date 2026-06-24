مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو.. ويشيد بإنجاز المنتخب والدور المصري في الاتفاق الأمريكي الإيراني

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري ١٣ لثورة ٣٠ يونيو، لافتا إلى أن الجميع يتذكر اليوم التاريخي للقوات المسلحة لدعم ومساندة وتصحيح المسار وإنقاذ الدولة المصرية من المصير المجهول .

كما قدم التهنئة لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم لفوزه في بطولة كأس العالم متمنيا التوفيق للمنتخب والوصول إلى فوز أكبر.

وأشار رئيس الوزراء إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب، مشيرا إلى أن مصر كان لها دور كبير في هذه المذكرة والوصول إلى اتفاق نهائي شامل مستدام لوقف الحرب والوصول إلى سلام دائم .