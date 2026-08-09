مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: ترخيص تصنيع صواريخ باتريوت لا يكفي

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن تعهد الولايات المتحدة بتوفير إمدادات شهرية من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ، يمكن فهمها في ضوء حاجة كييف إلى منظومات «باتريوت» بشكل خاص.

وأضاف أوس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشار قبل يومين، ردًا على الاحتياجات الأوكرانية من هذه الصواريخ، إلى أن الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها ولا تملك المزيد منها، مشيرًا إلى أن أوكرانيا حصلت بالفعل على كميات من هذه الصواريخ خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأوضح أن تصريحات زيلينسكي جاءت في أعقاب السماح لأوكرانيا بالحصول على ترخيص لتصنيع صواريخ «باتريوت»، مؤكدًا أن الرئيس الأوكراني يعلن بشكل واضح ورسمي أهمية هذه الصواريخ بالنسبة إلى بلاده.

وأشار إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى جانب الحصول على الترخيص إلى توفير أعداد كبيرة من الصواريخ، موضحًا أن الهدف من هذه المطالب هو تعزيز قدرة كييف على ردع روسيا.

وأكد أوس أن أوكرانيا تدرك أن عدم امتلاك الموارد اللازمة لمواجهة القوات الروسية سيضعها في موقف بالغ الصعوبة، مشددًا على أن المغزى الأساسي من تصريحات زيلينسكي هو أن الترخيص وحده لا يكفي، وأن كييف بحاجة ماسة إلى مزيد من الصواريخ والإمدادات الفعلية.